LAtitante Macedone Beccato sul Bus per Sassa

Un cittadino macedone è stato intercettato a bordo di un autobus durante un controllo effettuato dagli agenti della squadra volante a Sassa. È emerso che l'uomo era ricercato su mandato europeo perché doveva scontare una pena di 4 anni di reclusione nella Repubblica della Macedonia del Nord.

Dagli accertamenti svolti tramite i documenti in suo possesso, è risultato che era destinatario del mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità macedoni a causa di una condanna per possesso illegale di arma da fuoco. Di conseguenza, è stato immediatamente arrestato e rinchiuso nel carcere "Le Costarelle" di L’Aquila in attesa del procedimento per la sua estradizione verso la Macedonia del Nord.