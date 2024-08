La Boxe Divide Jk Rowling da Harry ed Hermione. "Non Perdono Radcliffe e Watson per questo"

La celebre autrice di Harry Potter, JK Rowling, ha lanciato una dura critica contro il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per la sua decisione di ammettere due pugili controversi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si tratta di Lin Yuting di Taiwan e Imane Khelif d'Algeria, entrambe escluse dai Campionati Mondiali di pugilato dall'Associazione Internazionale di Pugilato (IBA) l'anno scorso per non aver superato i test di idoneità di genere.

Rowling ha espresso preoccupazione per la sicurezza degli sportivi, interrogandosi su eventuali gravi conseguenze per le pugili, e ha chiesto al CIO di "porre fine a questa follia" attraverso un post su X, precedentemente noto come Twitter.

L’autrice 59enne, nota per le sue posizioni controverse sul tema dei diritti transgender, ha criticato aspramente la decisione del CIO di ignorare il verdetto dell'IBA, che aveva escluso Yuting e Khelif sulla base della presenza di cromosomi XY, tipici degli uomini ma presenti anche in alcune donne con sindrome di Swyer.

Non solo Rowling, ma anche la pugile australiana Caitlin Parker ha contestato la scelta del CIO, definendola “incredibilmente pericolosa” e sollecitando una riflessione approfondita sul tema. Yuting, dopo aver perso la medaglia di bronzo, e Khelif, esclusa a poche ore dalla finale per l'oro, hanno subito gravi conseguenze personali e professionali.

Il CIO ha difeso la propria decisione affermando di basarsi su regolamenti delle edizioni precedenti e sottolineando che tutti gli atleti hanno rispettato le normative di idoneità e mediche.

Le dichiarazioni di Rowling hanno alimentato ulteriori tensioni, soprattutto dopo che gli attori Daniel Radcliffe ed Emma Watson, protagonisti delle trasposizioni cinematografiche della saga di Harry Potter, hanno criticato la sua posizione sui diritti di genere. A causa di queste divergenze, Rowling ha dichiarato di non poter perdonare i due attori, anche se cercano di fare ammenda.