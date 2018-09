La Celestiniana manifestazione ciclo-storica il 9 settembre a L’Aquila

Appuntamento a domenica 9 settembre con La Celestiniana, la ciclostorica che vedrà L’Aquila al centro dell’attenzione con le biciclette e l’abbigliamento d'epoca per un evento promosso dall'Asd Cicli Ricci in collaborazione con il Movimento Celestiniano e la Onlus L'Aquila per La Vita.

“Si tratta di una manifestazione a carattere cicloturistico aperta a tutti gli appassionati di ciclismo d'epoca – spiega Antonio Fiore, presidente dell’Asd Cicli Ricci - La manifestazione prevede l'utilizzo esclusivo di bici d'epoca o bici storiche, cioè tutte le bici costruite fino al 1987 incluso. Anche l'abbigliamento dei partecipanti dovrò essere consono allo stile vintage. Non sarà possibile indossare indumenti o fare uso di accessori tecnici contemporanei, compresi borracce cappelli e scarpe, con l'unica eccezione per il casco di sicurezza, l'unico accessorio moderno di cui è consetnito e consigliato l'utilizzo. Sarà presente una giuria che premierà i partecipanti considerati più caratteristici, le cui decisioni saranno insindacabili”.

Con partenza da Piazza Duomo alle 8:30, il percorso si snoderà inizialmente all'interno delle mura cittadine Dopodiché si proseguirà sulla ss 17 bis direzione Tempera, Paganica, Bazzano, via Mausonia dove ci sarà un primo ristoro, poi pista ciclabile direzione Monticchio, Fossa. Qui avverrà la separazione dei percorsi: il corto di 40 chilometri tornerà indietro con rientro previsto per le 11:00-11:30 e il lungo di 70 chilometri proseguirà per Sant’Eusanio, Villa Sant’Angelo, Stiffe, Fagnano, Campana e Stiffe (qui avverrà il secondo ristoro), poi a ritroso toccando gli stessi comuni per tornare verso L’Aquila passando per Porta Napoli, viale Crispi, corso Federico II e arrivo su piazza Duomo alle 13:00 circa.

Ad ogni partecipante sarà consegnato un gadget ricordo della manifestazione: una tavoletta di torrone con la stampa su ostia della facciata della Basilica di Collemaggio per una Celestiniana pronta a regalare emozioni a tutti coloro che prenderanno parte sia come partecipanti che da spettatori con il ciclismo che fu!