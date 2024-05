"La Corsa per Salvare la Gigante del Mare": Maxi Tartaruga Recuperata sulla Spiaggia del Borsacchio

Una scoperta straordinaria sulla spiaggia della Riserva del Borsacchio: una gigantesca Caretta-caretta è stata avvistata dalle guide della riserva naturale. Per portarla in salvo è stato necessario l'intervento tempestivo degli esperti del Centro Studi Cetacei di Pescara, che hanno utilizzato un carrello per trasportarla.

Le guide della riserva hanno descritto la situazione come una vera e propria corsa contro il tempo, poiché la tartaruga, pur viva, aveva notevoli difficoltà nel muoversi. Grazie all'intervento rapido degli esperti, l'animale è stato prontamente preso in cura e portato via per ricevere le cure necessarie.

In seguito a questo evento straordinario, sono stati diffusi consigli via social per chiunque dovesse trovarsi nella stessa situazione. È stato raccomandato di contattare immediatamente la guardia costiera al numero 1530, che provvederà a informare il Centro Studi Cetacei. Inoltre, è stato sottolineato che se le tartarughe vengono ritrovate vive, non devono essere riportate in mare, poiché probabilmente hanno difficoltà dopo essersi spiaggiate. Queste creature marine si avventurano sulla terraferma solo per scopi riproduttivi, soprattutto le femmine.