La Fip Abruzzo si mobilita per Simone Fontecchio: Candidato all'All Star Game

Si apre la possibilità per Simone Fontecchio, il talentuoso cestista pescarese di 28 anni che attualmente milita negli Utah Jazz, di partecipare all'All Star Game, la prestigiosa competizione dell'NBA. La Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) ha lanciato un invito a tutti gli appassionati affinché esprimano il loro voto in favore di Fontecchio attraverso il sito ufficiale NBA.

L'Abruzzo si sta mobilitando per sostenere il cestista, a cominciare dalla Fip Abruzzo, guidata dal presidente regionale Francesco Di Girolamo. In una nota ufficiale, la Fip Abruzzo ha ricordato l'onore di aver avuto Malì Pomilio, ex campionessa di basket e madre di Simone Fontecchio, come Madrina d'eccezione nel sorteggio delle squadre femminili del progetto JR. Nba tenutosi a Pescara il 16 dicembre 2023.

Il presidente Francesco Di Girolamo, che ha sempre seguito da vicino la carriera di Simone Fontecchio, ha invitato tutti gli appassionati a votare per far sì che il cestista abruzzese possa partecipare all'All Star Game NBA. Fontecchio è stato premiato dal presidente nel 2014 durante il Trofeo Lido delle Rose a Roseto degli Abruzzi, quando faceva parte della squadra italiana giovanile.

La votazione è aperta gratuitamente dal 19 dicembre 2023 al 20 gennaio 2024, e è possibile esprimere il voto collegandosi al seguente link: https://on.nba.com/ASVlgt