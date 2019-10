La Guardia di Finanza di Avezzano scopre e sequestra biciclette e accessori contraffatti

Le Fiamme Gialle di Avezzano, nel corso di una serie di controlli finalizzati al contrasto e alla repressione della contraffazione, hanno individuato e sequestrato alcune biciclette da corsa nonché telai non assemblati, cerchi e selle in carbonio e occhiali destinati al mercato non ufficiale, per un valore commerciale di oltre 50.000,00 euro.

I materiali finemente contraffatti, evidenziavano fogge in tutto simili a quelli di noti marchi “leader” nel settore del ciclismo sportivo professionistico.

Un responsabile è stato deferito, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica.

I militari della Guardia di Finanza hanno accentuato l’attività di contrasto del fenomeno della contraffazione svolgendo mirate e sempre più capillari azioni di controllo del territorio.

Il commercio di prodotti non genuini ed insicuri, oltre a danneggiare il mercato regolare, sottrae opportunità e lavoro alle imprese che rispettano scrupolosamente le regole, mettendo in serio pericolo la salute dei consumatori.