La Macchia Misteriosa in un Negozio del Centro Era...

Quella che inizialmente aveva destato preoccupazione come una possibile macchia di sangue all'interno di un negozio nel centro della città si è rivelata, in realtà, essere una chiazza di vomito sul pavimento. Quindi, nessun mistero da risolvere nella rivendita situata in corso Vittorio Emanuele, dove la macchia era stata erroneamente scambiata per sangue inizialmente. I risultati delle analisi condotte sui campioni della macchia, prelevati dalla polizia scientifica, hanno confermato che si trattava di vomito.

L'allarme era stato dato da un dipendente del negozio, il quale aveva chiamato il numero di emergenza 113. Di conseguenza, il procuratore di turno aveva disposto il sequestro del locale e affidato le indagini alla polizia mobile. La macchia in questione si era rivelata essere causata da qualcuno che evidentemente non stava bene e aveva lasciato quella traccia. Inoltre, il proprietario del negozio era stato trovato in uno stato di confusione al momento dell'ispezione iniziale.