La Meloni all'Aquila: primo annuncio per la Roma-Pescara

Giorgia Meloni ha fatto il suo primo annuncio durante la sua visita all'Aquila, concentrandosi sulla ferrovia Roma-Pescara. La premier, giunta al Parco del Castello per la firma dell'accordo sui Fondi di coesione tra governo e Regione, ha garantito che l'opera si realizzerà, assicurando che tutte le risorse necessarie sono state individuate.

La sua presenza nella città abruzzese è stata parte di una tournée che includeva anche una tappa a Montesilvano. La ferrovia Roma-Pescara, oltre ad essere un importante progetto infrastrutturale, rappresenta anche un valore aggiunto per il centrodestra in vista delle prossime elezioni. Meloni ha sottolineato il ruolo dei ministri Salvini e Fitto nel trovare le risorse necessarie per finanziare l'opera, compresi i 100 milioni previsti per il 2023.

La firma dell'accordo è avvenuta in presenza dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana, dei parlamentari abruzzesi e dei sottosegretari D'Eremo e Bergamotto. Prima di entrare nell'Auditorium, la presidente Meloni ha incontrato un gruppo di lavoratori in protesta della Tecnocall dell'Aquila, dimostrando interesse per le problematiche locali.

Parlando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Meloni ha annunciato la liberazione di 3 miliardi di euro per le aziende agricole e ha promesso misure contro lo spopolamento delle aree interne. Ha anche menzionato l'introduzione della Zona Economica Speciale (ZES) come strumento di sviluppo industriale e i fondi destinati alla riqualificazione urbana, in particolare per i piccoli comuni abruzzesi.

L'opposizione, tuttavia, ha criticato l'operato del governo regionale, definendo l'evento come una mera operazione di facciata, mentre i sindaci dei comuni abruzzesi presenti hanno avuto l'opportunità di scattare selfie con la presidente sul palco dopo la firma del patto di Sviluppo e Coesione. Meloni ha poi ricevuto un omaggio da parte del presidente della Regione Abruzzo, prima di lasciare L'Aquila per dirigersi a Montesilvano, dove era attesa per la presentazione dei World Skate Game 2024.