La Musica Estiva Risuona a Pescara: Il Villaggio RDS Summer Festival Fa Tappa con Grandi Artisti

Nel cuore della stagione estiva, Pescara si prepara ad accogliere il vibrante ritmo del Villaggio RDS Summer Festival, inaugurando il primo dei sei appuntamenti previsti in giro per l'Italia. L'evento, tanto atteso dagli amanti della musica, si terrà il weekend del 28 e 29 giugno presso lo Stadio del Mare, promettendo un'esperienza emozionante e coinvolgente per tutti i presenti.

Il Villaggio RDS Summer Festival è un tour musicale itinerante che porta sul palco alcuni degli artisti più amati e acclamati del momento, offrendo al pubblico la possibilità di godere delle performance dei loro idoli in un'atmosfera unica e festosa. Tra i nomi attesi spicca quello di Mr Rain, ma anche Achille Lauro, Elodie, Negramaro, Noemi, e molti altri ancora, sia del panorama nazionale che internazionale.

A rendere l'evento ancora più coinvolgente sarà la presenza di DJ set firmati RDS 100% Grandi Successi, garantendo una colonna sonora perfetta per accompagnare le notti estive di divertimento e spensieratezza.

La serata sarà presentata da Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, mentre l'entusiasmo dei partecipanti sarà alimentato da sorprese continue e da una serie di attrazioni ludiche e installazioni luminose che trasformeranno il villaggio in un vero e proprio paradiso estivo.

Con il motto "L'Estate è un gioco", RDS 100% Grandi Successi promette di trasportare il pubblico in un vortice di emozioni e divertimento, creando un'esperienza indimenticabile che sarà resa ancora più vivace grazie alla condivisione sui social media, contribuendo così a rendere l'evento non solo un momento di intrattenimento, ma anche una piattaforma di connessione e condivisione digitale.

L'ingresso al villaggio e ai live è gratuito, previa prenotazione sul sito rdssummerfestival.it, permettendo a tutti gli appassionati di vivere da vicino l'energia e la magia del RDS Summer Tour. Con oltre 130mila presenze e più di 80 artisti coinvolti lo scorso anno, l'attesa per questa nuova edizione è alle stelle, promettendo di regalare emozioni senza tempo e ricordi indelebili a tutti i partecipanti.