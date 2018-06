La Pioggia Mette in Forse la "Notte Bianca dello Sport". Ecco la Viabilità Modificata

Il maltempo e le piogge torrenziali mettono in forse lo svolgimento della "notte Bianca dello Sport", tantissime manifestazioni, infatti sono previste all'aperto e sembra difficile si possano spostare in luoghi chiusi.

Tante associazioni pare che abbiano già detto al comune che in caso di pioggia non potranno esibirsi.

In ogni caso oggi il comune ha pubblicato l'elenco delle strade chiuse e degli adeguamenti alla viabilità.

In occasione della “Notte bianca dello sport”, in programma sabato 16 giugno, e degli “Internazionali di Tennis”, che si terranno sempre a partire da sabato 16 e fino a domenica 24 giugno, sono state previste delle modifiche alla viabilità.

In particolare verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 8 di sabato 16 alle 2 di domenica 17 giugno, sulle seguenti strade e piazze: piazza Battaglione Alpini, viale delle Medaglie d’Oro, via Malta, via Castello.

Piazza Battaglione Alpini verrà, inoltre, chiusa al transito veicolare, sempre dalle ore 14 del 16 giugno e fino alle ore 2 del 17 giugno.

La chiusura al transito veicolare riguarderà anche viale delle Medaglie d’Oro, via Malta e via Castello dalle ore 8 di sabato 16 alle 2 di domenica 17 giugno.

Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Battaglione Alpini e l’incrocio con via San Bernardino e corso Principe Umberto, verrà parimenti chiuso al traffico veicolare, fatta eccezione per i residenti, dalle ore 14 di sabato 16 giugno e fino alle ore 2 di domenica 17.

Verrà, infine, istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, con rimozione forzata degli ingombri, su viale Ovidio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Martiri di Pietransieri e la rotonda a monte della stessa, dalle ore 7 alle ore 24 di sabato 16 giugno.