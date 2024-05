La Sexy Vigilessa Monica Campoli "Sfiora" la Vittoria a "La Ruota della Fortuna"

Monica Campoli, vice brigadiere, ha catturato l'attenzione di tutti nel popolare show di Gerry Scotti su Canale 5, "La Ruota della Fortuna". La concorrente pescarese ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, conducendo una partita eccellente che sembrava destinata alla vittoria, fino a un'imprevista "bancarotta" proprio prima del gran finale.

Campoli ha dato prova delle sue abilità, risolvendo diverse enigmi anche difficili e accumulando un premio in denaro di oltre 4.000 euro. Tuttavia, la sorte ha voluto diversamente, con la casella "bancarotta" che ha azzerato il suo montepremi poco prima del traguardo.

Il conduttore Gerry Scotti ha commentato l'episodio definendolo "un film di Hitchcock", rimarcando l'incredibile suspense della situazione. Ha scherzosamente etichettato Campoli come "un po' pazzerella" per la sua passione per gli sport estremi, come paracadutismo, parapendio e moto.

Non è la prima volta che Monica Campoli si cimenta in programmi televisivi: ha partecipato ad altri show come "Avanti un altro" con Bonolis e "Guess my Age" con Enrico Papi, oltre ad aver fatto apparizioni come attrice in "Forum" con la conduttrice Palombelli. La sua performance a "La Ruota della Fortuna" ha certamente lasciato il segno, confermando il suo fascino e la sua determinazione sul piccolo schermo.