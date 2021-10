La perturbazione si sta spostando verso il sud della Penisola, le previsioni

La perturbazione che ieri ha portato maltempo al Nord con situazioni addirittura alluvionali in Liguria si è spostata verso il Centro-Sud Italia, dando luogo a piogge e temporali che risultano più intensi sul versante tirrenico. Con il suo ramo settentrionale però è ancora in grado di coinvolgere il Nord Italia con piogge e rovesci tra le Alpi e le alte pianure. Si sono finalmente attenuati i fenomeni in Liguria, anche se sono ancora presenti alcuni piovaschi sparsi.

LIGURIA E BASSO PIEMONTE, TREGUA MALTEMPO. Le regioni ieri sicuramente più colpite da pesanti eventi alluvionali, questa mattina vedono solo qualche debole pioggia tra la costa ligure e l'entroterra genovese. Nel frattempo i corsi d'acqua iniziano a smaltire il carico impressionante di lunedì, ma si segnala ancora il Bormida intorno al livello di guardia ad Alessandria ma tendente ad abbassarsi vistosamente.

MALTEMPO TRA ALPI E PEDEMONTANE. Il ramo settentrionale del fronte agisce ancora sulle zone alpine e sull'alta Val Padana dando luogo a piogge e rovesci dall'alto Piemonte fino al Friuli VG. Nel Biellese caduti quasi 100mm di pioggia nella notte e il torrente Cervo che scorre a Biella si sta ingrossando avvicinandosi al livello di guardia. Anche l'alta Lombardia è alle prese con il maltempo tra alta pianura e Alpi; coinvolto soprattutto il Varesotto dove si sfiorano i 50mm di accumulo dalla mezzanotte all'alba. Al Nordest sono alto Vicentino in Veneto e Pordenonese nel Friuli VG alle prese con i rovesci più intensi nelle ultime ore. Già nella giornata di ieri, lunedì, le forti piogge sull'area di Udine hanno provocato qualche disagio alla circolazione stradale.

MALTEMPO TRA LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO E MOLISE, LOCALI NUBIFRAGI. Il ramo meridionale del fronte interessa le regioni centrali e si sposta verso sud raggiungendo parte del Meridione. Tra Lazio, Abruzzo, Campania e Molise si hanno i fenomeni più intensi, con temporali che si scaricano sul versante tirrenico, mentre la linea più avanzata del fronte punta il nord della Sicilia. Nubifragi hanno interessato basso Lazio e Campania tra la notte e le prime ore del mattino, con accumuli pluviometrici di quasi 50mm sul Pontino.

RAFFICHE DI VENTO A 80KM/H SULL'APPENNINO. Mentre intorno allo Stivale soffiano tesi lo Scirocco e il Libeccio i crinali appenninici nelle ultime ore sono stati spazzati da forti raffiche di vento che hanno raggiunto gli 80km/h in Toscana, 70-80km/h tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Raffiche di oltre 90km/h sulla costa napoletana.

Le previsioni per i prossimi giorni:

Martedì 5 ottobre,

Nord: Avvio di giornata all'insegna del maltempo con temporali anche intensi; migliora a tratti su Ovest Alpi, pianure e coste entro il pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 19 e 23.

Centro: Piogge e temporali anche forti tra notte e mattino, variabilità a seguire con locali piogge. Temperature in deciso calo, massime tra 19 e 24.

Sud: Piogge e temporali, localmente forti, tra Campania, Calabria e Sicilia, piovaschi più sparsi sul versante adriatico. Temperature in calo, massime comprese tra 23 e 27.

mercoledì 6 ottobre

Nord: Instabile con rovesci sparsi al Nord-Est, più soleggiato sulle aree occidentali, piovaschi possibili sul Levante ligure. Temperature in ulteriore calo, specie le minime, massime tra 19 e 23.

Centro: Instabile, specie su Adriatiche e interne tirreniche; qualche apertura in più sui versanti tirrenici. Temperature in calo, massime tra 19 e 24.

Sud: Tempo variabile con fenomeni specie su Sicilia e Calabria ma a tratti anche su Molise, Campania, Lucania e Salento. Temperature in calo, massime tra 21 e 26.

giovedì 7 ottobre

Nord: Prevalenza di bel tempo con ampi rasserenamenti, salvo residue piogge su Alto Adriatico e Romagna in esaurimento. Temperature stabili, massime comprese tra 17 e 22.

Centro: Piogge e rovesci anche abbondanti sul versante adriatico, più asciutto su quello tirrenico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23.

Sud: Tempo ancora instabile con frequenti rovesci e temporali, a tratti intensi sul basso versante adriatico; più asciutto sulla bassa Sicilia. Temperature in forte calo, massime comprese tra 19 e 23.