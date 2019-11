La principessa Charlene di Monaco inaugura scuola a Isola del Gran Sasso e regala cioccolatini

Come aveva promesso la Principessa Charlene di Monaco, in qualità di presidentessa della Croce Rossa Monegasca, nella giornata sabato è arrivata a Isola del Gran Sasso, il piccolo paese nel teramano blindato per l'occasione della regale visita, in occasione dell'inaugurazione dell'edificio scolastico completamente antisismico, realizzata anche grazie ai fondi della croce Rossa monegasca.

La Principessa è arrivata in elicottero, e dopo i saluti di rito con le autorità presenti e il taglio del nastro dell'edifico, si è rivolta ai bambini presenti abbracciandone alcuni e regalando loro dei cioccolatini appositamente realizzati per l'occasione.

Alla Principessa è stata regalata, dal presidente della Regione Marco Marsilio, il gioiello simbolo dell'arte orafa abruzzese, La Presentosa, che è stata da lei molto gradita.

Charlene di Monaco è quindi risalita sull'elicottero e lasciato il piccolo paese, mentre i giornalisti e fotografi sono stati tenuti lontani da lei.