La principessa Charlene di Monaco madrina della scuola elementare di Isola del Gran Sasso

La principessa Charlene di Monaco, moglie del principe Alberto, in qualità di Presidente della Croce Rossa di Monaco è l’ospite più atteso per il taglio del nastro della nuova scuola antisismica Parrozzani, a Isola del Gran Sasso plesso scolastico realizzato grazie ai contributi della Croce rossa italiana e monegasca.

La presenza della principessa Charlene è un'ulteriore segnale di speranza e di rinascita per un territorio che ha subito gravi danni a causa del terremoto e che, a tre anni di distanza, sta provando faticosamente a rialzarsi.

All'’inaugurazione che si terrà sabato 12 alle ore 11, interverrà anche il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca.

I lavori per la realizzazione dell'edificio, completamente antisismico, sono iniziati lo scorso 12 giugno e sono stati conclusi in un tempo record: l'importo complessivo è stato di circa un milione e mezzo di euro. Il plesso potrà ospitare classi per un totale di circa 200 studenti e sarà dotato di laboratori multimediali, spazi di aggregazione, cucina, sala mensa e un accesso diretto alla palestra.

Insieme al Comune, inoltre, si valuterà l’ipotesi di destinare alcuni locali ad attività di inclusione e prevenzione a cura della Cri.



Non si tratta solo di una scuola, ma di un importante segnale che aiuterà a combattere lo spopolamento, consentendo anche alle nuove generazioni di non abbandonare il proprio territorio, nonostante le numerose difficoltà che le zone dell'entroterra e della montagna teramana si trovano ad affrontare.

Protagonisti della giornata saranno anche gli studenti dell’Istituto alberghiero “Di Poppa”, che realizzeranno un buffet "regale", a base di prodotti tipici e specialità abruzzesi, rigorosamente “plastic free”.