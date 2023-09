Ladri in Fuga Abbandonano il Bottino: Operazione di Recupero a Teramo

Nella tranquilla frazione di San Nicolò a Tordino, nella notte scorsa, è avvenuto un colpo audace da parte di due ladri. Dopo aver effettuato un'incursione in una casa, i malviventi hanno razziato vari monili d'oro. Tuttavia, la situazione ha preso una svolta inaspettata quando è scattato l'allarme di sicurezza. Spaventati dall'insorgere del suono assordante, i criminali hanno cercato di dileguarsi velocemente, ma in questa fuga precipitosa hanno dovuto abbandonare il loro bottino.

La coppia di ladri aveva agito con determinazione, effettuando l'accesso forzato attraverso una porta-finestra. Una volta all'interno dell'abitazione, avevano preso il controllo dei monili preziosi. Tuttavia, quando l'attivazione dell'allarme ha segnalato la loro presenza, hanno affrettato la loro fuga e si sono separati appena usciti dalla residenza. Mentre entrambi sono riusciti a dileguarsi temporaneamente, sono stati costretti a lasciare la refurtiva in strada.

Il dramma dei due ladri si è svolto a Teramo, e la rapida risposta dei carabinieri e dei residenti ha giocato un ruolo chiave. Un carabiniere in congedo, presente casualmente nella zona al momento dell'incidente, ha immediatamente intrapreso un inseguimento a piedi di uno dei ladri dopo aver allertato le autorità. L'uomo, sentendosi braccato, ha dovuto abbandonare tutto il bottino in strada e ha cercato di disperdersi nelle viuzze del centro abitato.

Nel frattempo, un altro dei malviventi è stato individuato dagli abitanti della zona che hanno tentato di fermarlo. Nonostante il loro intervento, il secondo ladro è riuscito anch'esso a fuggire. Numerose pattuglie dei carabinieri sono state dispiegate nella zona, ma i due criminali sono riusciti a sfuggire all'arresto.

Fortunatamente, l'intero bottino è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari. I carabinieri stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza nella zona per identificare i due ladri e determinare se avessero un complice nei paraggi, pronto a trasportarli via in macchina.