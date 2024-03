Ladri in Fuga Lanciano Pietre contro Proprietario: Tentato Raid a Torrevecchia Teatina

Una coppia di ladri in fuga ha lanciato pietre contro il proprietario di una casa che li ha sorpresi durante un tentativo di irruzione. L'incidente è avvenuto a Torrevecchia Teatina, in via Torremontanara, durante l'ora di cena. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chieti stanno ora indagando sull'episodio, che potrebbe essere classificato come tentata rapina impropria.

Il raid ha avuto luogo pochi minuti prima delle nove di sera di giovedì, quando i ladri hanno preso di mira una casa articolata su quattro livelli. Il proprietario, un uomo di circa quarant'anni, si trovava nella taverna con sua moglie, mentre le figlie erano nella mansarda. All'improvviso, l'uomo ha udito rumori provenienti dal piano superiore, dove uno dei ladri aveva appena forzato una finestra sul retro della casa e chiuso la porta della scalinata che conduceva al seminterrato.

Allarmato dalla situazione, il capofamiglia è uscito dalla taverna per raggiungere il primo piano attraverso il giardino. Qui si è trovato di fronte a uno dei malviventi, vestito di nero con il cappuccio calato sulla testa, che lo ha minacciato brandendo una barra d'alluminio strappata da una zanzariera. La vittima ha iniziato a gridare, mentre il ladro raccoglieva pietre dal terreno e le lanciava contro di lui nel tentativo di dissuaderlo dall'inseguimento.

Nel frattempo, il complice rimasto nell'appartamento si è reso conto della situazione e si è dato alla fuga attraverso una finestra. I due ladri, trasformati ora in rapinatori per aver minacciato la vittima e tentato di colpirlo con le pietre, sono riusciti a sfuggire alle ricerche dei carabinieri, dileguandosi nelle campagne circostanti.

I carabinieri hanno avviato ricerche nella zona, ma i malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce. Nel frattempo, all'interno dell'abitazione, gli investigatori hanno continuato il sopralluogo alla ricerca di dettagli utili per identificare i responsabili del tentato raid.