Ladro Riconosciuto Grazie a Tatuaggio sulla Mano: Denunciato dalla Polizia per Furto in Bar

Un tatuaggio sul dorso della mano ha rivelato l'identità del ladro responsabile del furto avvenuto la scorsa notte in un bar di via Firenze, nel centro di Pescara. Si tratta di un individuo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, denunciato dalla polizia per questo episodio criminale.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, il ladro ha forzato una finestra, si è introdotto nel bar e ha sottratto circa 200 euro dalla cassa. All'apertura del locale alle 7 del mattino, i proprietari hanno scoperto il furto e immediatamente contattato il numero di emergenza 113. Gli agenti, visionando le registrazioni delle telecamere interne, hanno individuato l'uomo e notato il distintivo tatuaggio sul dorso della sua mano. Il tatuaggio, raffigurante un personaggio di fantasia, è stato cruciale per risalire all'identità del ladro di 39 anni.