Ladro seriale colpisce oltre trenta negozi: arresto shock

Un 36enne seminava il panico con furti in negozi, scuole e chiese, ora è in carcere grazie alle indagini della polizia.

A Pescara è stato arrestato un ladro seriale accusato di oltre trenta furti avvenuti tra settembre 2023 e luglio 2024. L'uomo, un 36enne, avrebbe preso di mira negozi, scuole, uffici pubblici e persino luoghi di culto, provocando allarme tra i commercianti e nelle comunità locali.

Le indagini, condotte dagli agenti delle volanti, hanno permesso di individuare una serie di elementi comuni tra i vari reati. Le modalità d'azione del ladro si ripetevano con uno schema ben definito, caratterizzato da irruzioni rapide e accurata selezione dei bersagli, sempre concentrati nel cuore della città.

L’analisi delle telecamere di sorveglianza è stata decisiva. Gli investigatori hanno confrontato ore di filmati, incrociando dati e informazioni, fino a chiudere il cerchio attorno al sospettato. Già noto alle forze dell’ordine per reati simili, il 36enne era stato fermato in passato per episodi di furto predatorio, circostanze che hanno ulteriormente rafforzato i gravi indizi di colpevolezza raccolti contro di lui.

Alla luce della concreta possibilità di una recidiva, il pubblico ministero ha richiesto una misura cautelare più rigida. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta, emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notifica è avvenuta immediatamente, dato che l’uomo si trovava già detenuto per reati analoghi.

Questo arresto rappresenta un punto fermo nella lotta contro i reati predatori, che avevano messo a dura prova il centro di Pescara. La collaborazione tra commercianti, che hanno denunciato tempestivamente gli episodi, e le forze dell'ordine è stata fondamentale per interrompere la lunga serie di crimini.

Nonostante l’arresto, le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti tra il 36enne e altri furti simili avvenuti nella regione nello stesso periodo. Le autorità invitano chiunque sia stato vittima di episodi analoghi a contattare le forze dell’ordine per fornire ulteriori informazioni utili.