Laura Pausini in Vacanza in Abruzzo: Diventa la Testimonial (Gratuita) dell'Estate sui Social

La nostra adorata cantante italiana, riconosciuta non solo in patria ma anche all'estero, ha fatto una sosta in Abruzzo durante le sue vacanze, e come sempre, il mondo dei social media è andato in fibrillazione. Laura Pausini, icona della musica, ha condiviso una foto scattata a Gioia dei Marsi, incantando i suoi numerosissimi fan sparsi in tutto il mondo. Non solo, è stata catturata in un'altra foto al ristorante Duca degli Abruzzi a Pescasseroli, generando una nuova ondata di condivisioni. Insomma, l'Abruzzo si è ritrovato un'incredibile testimonial estiva, senza nemmeno pagare!

La sua visita a Gioia dei Marsi risale alla scorsa domenica sera, quando ha postato su Instagram uno spettacolare tramonto. I suoi seguaci, prontamente riconoscendo il borgo di Gioia Vecchio, hanno risposto con entusiasmo, rendendo virale il suo post. In pochissimo tempo, il suo messaggio ha raggiunto ogni angolo dei social media, mettendo in estasi tutti coloro che la seguono.

E cosa dire del suo soggiorno nella pittoresca regione tra Gioia dei Marsi e Pescasseroli? Proprio qui si è diretta durante questi giorni di pausa. Quest'anno, Laura Pausini ha festeggiato il suo trentesimo anno di carriera, e sembra che abbia scelto l'Abruzzo per trascorrere parte delle sue vacanze. Durante il suo soggiorno, non ha potuto sfuggire alle attenzioni dei locali, e la foto che la ritrae insieme alla famiglia Di Girolamo presso il ristorante Duca degli Abruzzi a Pescasseroli ha subito conquistato la rete. L'entusiasmo dei suoi fan è stato palpabile, dimostrando ancora una volta quanto sia amata e apprezzata da tutti.