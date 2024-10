Lavori Sospesi, ma Ancora Senso Alternato Sotto la Galleria. SdP: "Aspettiamo che Caputi Parli"

Il 17 ottobre 2024, la concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato di aver ricevuto una segnalazione relativa alla rottura del collettore di drenaggio principale (canala) all'interno di una delle gallerie del Traforo del Gran Sasso, attualmente gestita dall'ente Ruzzo Reti SpA. Queste condotte erano state installate durante la costruzione del Traforo per drenare le acque provenienti dalle falde del Gran Sasso, e Ruzzo Reti ha storicamente gestito questa infrastruttura, pertanto Strada dei Parchi si dissocia da qualsiasi responsabilità legata a questo problema.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di ente concedente di Strada dei Parchi, ha recentemente confermato che tali problematiche sono del tutto estranee agli obblighi del Concessionario. Questo chiarimento sottolinea che la gestione delle condotte non rientra nelle responsabilità di Strada dei Parchi.

In merito alla viabilità del Traforo del Gran Sasso, la concessionaria continuerà a seguire le direttive del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico, mantenendo la massima attenzione per la sicurezza degli utenti. La comunicazione costante e la cooperazione con le autorità competenti rimangono essenziali per affrontare la situazione in modo efficace e garantire che la circolazione non venga compromessa. Eventuali aggiornamenti saranno forniti tempestivamente, in modo da informare adeguatamente tutti coloro che utilizzano questa importante arteria stradale.