Lavori di Riparazione all’Acquedotto di Coppito: Stop all’Acqua Martedì 6 Agosto

La Gran Sasso Acqua S.p.A. ha comunicato un'interruzione programmata dell'erogazione idrica nel comune di L'Aquila, nella frazione di Coppito, a causa di lavori di riparazione urgente all'acquedotto. L'interruzione avverrà martedì 6 agosto 2024, dalle ore 9:00 alle 18:00.

Zone Interessate

Le aree di Coppito che saranno coinvolte dalla sospensione del servizio idrico sono:

Via Vetoio

Ospedale San Salvatore

Polo Universitario di Coppito

Coppito Montagnino

Progetto C.A.S.E. di Coppito

Motivazioni e Interventi

I lavori si rendono necessari per affrontare problematiche urgenti di manutenzione dell'infrastruttura idrica, al fine di garantire un servizio efficiente e prevenire eventuali guasti futuri. Gli interventi mirano a risolvere criticità rilevate nell’acquedotto che serve la zona, una misura indispensabile per garantire la continuità e la qualità della fornitura idrica nel lungo termine.

Impatti e Raccomandazioni

L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. invita i residenti e le istituzioni presenti nelle aree interessate a prendere le dovute precauzioni per ridurre al minimo i disagi derivanti dalla temporanea interruzione del servizio. Si consiglia di fare scorte d’acqua per uso domestico e sanitario e di pianificare attività che richiedono l’uso intensivo di acqua al di fuori delle ore di chiusura.

La Gran Sasso Acqua S.p.A. si scusa per gli eventuali disagi e assicura che le operazioni saranno svolte con la massima celerità per ripristinare l’erogazione dell’acqua nei tempi previsti. Per ulteriori informazioni o segnalazioni, i cittadini possono contattare il servizio clienti dell'azienda al numero indicato sul sito ufficiale.

La collaborazione della popolazione è fondamentale per affrontare al meglio la situazione e garantire il successo degli interventi di manutenzione.