Lavori stradali e chiusure autostradali: aggiornamenti e consigli per la viabilità

Cantieri in corso su strade statali, autostrade e trafori: le disposizioni di Anas, Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia fino a dicembre.

Principali interventi su autostrade e strade. Con la fine dell’estate, Anas e Autostrade per l’Italia hanno ripreso i lavori su vari tratti stradali, riaprendo i cantieri dal 3 settembre. Gli interventi proseguiranno fino alla prossima pausa, prevista per il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 4 novembre. Sono ben nove i cantieri principali che hanno ripreso le attività, generando inevitabili disagi e rallentamenti, soprattutto sull’A14. Su questo tratto autostradale, i lavori prevedono la creazione di scambi di carreggiata con una sola corsia disponibile per i veicoli. Tuttavia, durante alcune fasi dei lavori, potrebbe essere resa transitabile una corsia aggiuntiva nelle direzioni più trafficate.

Interventi sono in corso anche lungo la rete gestita da Strada dei Parchi, che include l’A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e l’A25 (Roma-Torano-Pescara).

SS 80 del Gran Sasso. Anas informa che, a partire dal 16 settembre e fino al 6 dicembre, la Statale 80 del Gran Sasso sarà chiusa al traffico tra il chilometro 60,650 e il chilometro 61,350 per consentire lavori di manutenzione. Gli automobilisti dovranno pianificare percorsi alternativi in questo periodo.

Lavori e chiusure su A14. La A14 Bologna-Taranto è interessata da lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza che comportano alcune chiusure temporanee:

Tra le 22 di venerdì 11 e le 6 di sabato 12 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pescara Nord Città Sant'Angelo in entrambe le direzioni. Gli automobilisti diretti verso Ancona/Bologna potranno utilizzare l'uscita di Atri Pineto , mentre chi è diretto verso Bari potrà accedere dall'uscita Pescara Ovest Chieti .

Sempre nelle stesse ore, sarà chiusa l'area di servizio Riovivo Est, situata tra Termoli e Vasto Sud, a causa dei lavori sul viadotto Riovivo.

Chiusure sul traforo del Gran Sasso. Sabato 12 ottobre, la tratta tra Colledara/San Gabriele e Assergi (carreggiata ovest) sarà chiusa dalle 8 alle 20 in direzione Aquila/Roma. Gli automobilisti provenienti da Teramo e diretti verso L’Aquila o Roma dovranno uscire allo svincolo di Colledara e seguire la SS80, che potrebbe anch'essa subire rallentamenti a causa dei cantieri in corso.

Il giorno successivo, domenica 13 ottobre, la chiusura riguarderà la direzione opposta, dalle 8 alle 20, tra L’Aquila Est e Colledara. Anche in questo caso, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi, come l’A25 e l'A14 in direzione nord fino a Giulianova, per poi proseguire sulla SS80 verso Teramo.

A partire da lunedì 14 ottobre, il traforo del Gran Sasso tra Assergi e San Gabriele/Colledara vedrà il traffico regolato a senso unico alternato, controllato da un semaforo con tempi di attesa di 25 minuti per ogni direzione.

Chiusura e deviazioni sulla SS 656 e sulla SS 16. Sulla Statale 656, i lavori di manutenzione del viadotto San Martino limitano la circolazione ai veicoli fino a 7,5 tonnellate. Per evitare congestionamenti, Anas consiglia percorsi alternativi via Colonnetta verso Chieti Scalo e Francavilla. Anche la Statale 16 Costa dei Trabocchi è soggetta a lavori su due ponti, causando traffico a senso unico alternato gestito da semafori tra Rocca San Giovanni e Fossacesia.

Pedaggi e rimborsi. Infine, Autostrade per l'Italia ricorda agli utenti che è attivo il servizio di rimborso pedaggi "Cashback con targa" per gli utenti che hanno subito ritardi causati dai cantieri. Il servizio è disponibile anche per chi paga in contanti o con carta, previa registrazione sull’app Free To X.

Questi lavori, seppur necessari, comportano inevitabili disagi per chi si sposta lungo le principali arterie stradali del Paese. Gli automobilisti sono invitati a pianificare con attenzione i propri percorsi e a monitorare le condizioni del traffico in tempo reale.