Le Frecce Tricolori Tornano all'Aquila: Spettacolo Aereo il 25 e 26 Maggio

Un weekend con lo sguardo rivolto al cielo è previsto per sabato 25 e domenica 26 maggio all'Aeroporto dei Parchi di Preturo, in occasione dell'evento "L'Aquila Airshow 2024". L'ingresso sarà gratuito per assistere a due giorni di esibizioni aeree, esposizioni e aeromodellismo, con il momento clou rappresentato dalla performance della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori".

Le Frecce Tricolori si esibiranno sia nelle prove generali di sabato alle 17:00, sia nella giornata di domenica con una spettacolare esibizione che segna il loro ritorno all'Aquila dopo 27 anni.

Il programma della manifestazione è stato presentato oggi in conferenza stampa dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, insieme agli assessori Paola Giuliani ed Ersilia Lancia, il consigliere comunale Livio Vittorini, Ezio Sarti, presidente dell'Aeroclub Gran Sasso d'Italia, e Simone Silveri, direttore operativo dell'Aeroporto dei Parchi.

Programma dell'evento:

Ore 8:00: Apertura al pubblico dell'area fiera

Ore 10:00: Inizio attività aeromodelli Jet ed Elica

Ore 11:00: Display acrobatico con l'esibizione degli aeromobili partecipanti (inclusi Piaggio P166, Boeing Stearman 75, Extra 330, Sukhoi 31 M, e molti altri)

Ore 13:15: Attività aeromodelli

Ore 15:15: Riapertura display acrobatico di aerei ed elicotteri militari, con passaggi, esibizioni e mostra statica (inclusi S64 Skycrane dei Vigili del Fuoco, AW 139 dell'Aeronautica Militare, e n.2 F2000 Eurofighter)

Ore 17:00: Esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori"

Ore 18:00: Chiusura manifestazione

Per facilitare l'accesso all'evento, è stato predisposto un servizio bus navetta gratuito. I visitatori potranno parcheggiare i propri mezzi in aree sosta appositamente individuate.

L'Aquila Airshow 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per appassionati di aviazione e per tutta la cittadinanza, che potrà godere di uno spettacolo unico e suggestivo.