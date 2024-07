Le Pen: "Pronti a Governare Senza Maggioranza Assoluta"

Sébastien Chenu, figura di spicco del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, ha dichiarato su France 2 che il partito è pronto a governare anche con una maggioranza relativa, a condizione di avere sufficienti sostegni. Rieletto fin dal primo turno, Chenu ha sottolineato che, se il RN otterrà una maggioranza relativa, il partito assumerà le proprie responsabilità davanti ai francesi. Ha criticato duramente il presidente Emmanuel Macron, sostenendo che non rappresenta più la maggioranza del Paese e che, se non riuscisse a nominare un primo ministro, sarebbe costretto a dimettersi.

Bardella ai Francesi: "Scelta Responsabile per il Futuro della Nazione"

Jordan Bardella, candidato premier e delfino di Marine Le Pen, ha lanciato un appello ai francesi attraverso una lettera, esortandoli a fare una scelta responsabile. Bardella ha evidenziato il livello storico di partecipazione elettorale e ha delineato due scelte chiare emergenti dal primo turno. Secondo lui, l'estrema sinistra rappresenta una minaccia esistenziale per la Francia e ha invitato a evitare di affidare il destino del Paese a "incendiari" come Jean-Luc Mélenchon, leader del Nuovo Fronte Popolare. Nella sua lettera, Bardella non ha fatto alcun riferimento alla coalizione Ensemble di Emmanuel Macron.

Con il ballottaggio di domenica prossima alle porte, il RN si prepara a una battaglia elettorale cruciale, determinato a segnare una svolta nella politica francese.