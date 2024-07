Le Torri Inwit Sfruttano l’Intelligenza Artificiale per Prevenire gli Incendi in Abruzzo

Si estende al monitoraggio e alla prevenzione degli incendi boschivi la partnership tra Inwit, primo operatore italiano di torri per telecomunicazioni, e Legambiente, già alleate nel monitoraggio della qualità dell'aria. Questa collaborazione trova il suo campo d'azione in Abruzzo, con una particolare attenzione alla provincia dell’Aquila.

Innovazione e Tecnologia al Servizio della Natura

I primi territori coinvolti in questa nuova fase del progetto sono i comuni di Pescasseroli, situato all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e Pettorano sul Gizio, nella Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, dove è stata installata la tecnologia avanzata. L’implementazione del sistema di monitoraggio degli incendi proseguirà entro agosto anche nella Riserva Naturale Regionale Lecceta di Torino di Sangro, nella Riserva Naturale Bosco Don Venanzio a Pollutri e nel Comune di Civitella Roveto per monitorare l’area della Longagna.

Tecnologia AI per una Sorveglianza Capillare

Le torri Inwit presenti in queste aree ospiteranno cinque gateway e nove telecamere smart dotate di un software di intelligenza artificiale capace di rilevare tempestivamente gli incendi. L’installazione sulla sommità delle torri garantisce una posizione privilegiata, permettendo di massimizzare l’area monitorata.

Le telecamere hanno un raggio d’osservazione medio di 2 km intorno al punto di localizzazione, che può estendersi fino a 5 km a seconda delle caratteristiche orografiche e delle dimensioni del pennacchio di fumo, coprendo un’area massima di circa 80 km quadrati. Inoltre, le apparecchiature sono progettate per operare in condizioni ambientali difficili e sono in grado, grazie all’intelligenza artificiale, di distinguere tra fumo di camini e fumo di incendi, riducendo così i falsi allarmi.

Un Futuro Sostenibile

L’espansione di questa partnership rappresenta un passo significativo verso l’utilizzo della tecnologia per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. "Questa collaborazione dimostra come l’innovazione possa contribuire a proteggere i nostri boschi e le nostre riserve naturali," ha dichiarato un portavoce di Inwit. L’obiettivo è quello di rendere il territorio abruzzese un modello di prevenzione e gestione degli incendi, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze ambientali.

La sinergia tra tecnologia avanzata e tutela ambientale proposta da Inwit e Legambiente segna un importante traguardo nel percorso verso un futuro più sicuro e sostenibile per le comunità locali e il patrimonio naturale della regione.