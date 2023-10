Legge di Bilancio: Pensioni, Taglio Fiscale, Affitti e Altre Misure

La Legge di Bilancio, composta da 109 articoli, ha iniziato il suo iter al Senato senza modifiche dalla maggioranza per accelerare l'esame e rassicurare i mercati sull'attendibilità della versione adottata dal governo. Ecco alcune delle novità presenti nel testo:

Pensioni, Quota 103 con Penalizzazioni: La possibilità di pensione anticipata a quota 103 è stata reintrodotta, ma l'assegno sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo. I tempi di uscita si allungano: 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici. L'assegno mensile non potrà superare quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente.

Rivalutazione delle Pensioni: Le pensioni fino a 2.000 euro al mese saranno rivalutate al 100%, mentre per quelle tra 4.000 e 5.000 euro al mese rimane all'85%. Per le pensioni oltre i 10.000 euro al mese, la rivalutazione scende al 22%, rispetto al 32% precedente. La rivalutazione rimane al 53% per assegni tra 5.000 e 6.000 euro al mese, al 47% per quelli tra 6.000 e 8.000 euro, e al 37% per quelli tra 8.000 e 10.000 euro.

Affitti Brevi e Cedolare Secca: Arriva il Codice Identificativo Nazionale (Cin) per gli affitti brevi. L'aliquota della cedolare secca per la seconda casa messa in affitto fino a 30 giorni è aumentata al 26%, mentre per la prima casa rimane al 21%.

Taglio del Cuneo Fiscale: La riduzione del cuneo fiscale per il 2024 rappresenta la misura più costosa della manovra, con un costo di circa 10 miliardi di euro. La riduzione interesserà i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro, escludendo il lavoro domestico.

Nuove Aliquote Irpef: A partire dal 2024, ci sarà un'accorpamento delle prime due aliquote dell'Irpef. Si pagherà il 23% fino a 28.000 euro di reddito annuo lordo, il 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro, e il 43% per redditi oltre i 50.000 euro.

Lavoro Detassato: Nel 2024, i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del settore turismo riceveranno un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi.

Fisco e Recupero Coattivo: È stato introdotto un sistema telematico per il recupero coattivo delle imposte. Gli agenti della riscossione possono utilizzare strumenti informatici per acquisire le informazioni necessarie prima di avviare l'azione di recupero.

Altre Misure: La Legge di Bilancio prevede ulteriori misure tra cui l'incremento del bonus asilo nido, il taglio del canone Rai a 70 euro, l'aumento dell'Iva su alcuni prodotti per l'infanzia, e sgravi per le mamme lavoratrici con almeno due figli.

Si tratta di un pacchetto di misure economiche e fiscali che coprono vari settori, dal welfare alle tasse, con l'obiettivo di sostenere le famiglie e rilanciare l'economia nazionale.