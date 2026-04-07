Legnini scende in campo: centrosinistra unito punta su sicurezza e rilancio

A Chieti si apre la sfida elettorale: candidatura civica progressista, programma su ambiente, sicurezza e risanamento finanziario per uscire dalle criticità storiche della città

È Giovanni Legnini il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative di Chieti. La sua candidatura è stata ufficializzata alla guida di una coalizione civica progressista che comprende Pd, Avs e M5S, con il sostegno di diverse liste.

Figura di lunga esperienza istituzionale, già vicepresidente del Csm, sottosegretario ed ex commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia, Legnini torna così in campo politico a livello locale. Accanto a lui, il sindaco uscente Diego Ferrara, che sarà candidato come consigliere nelle file del Partito Democratico.

Nel presentare il proprio progetto, Legnini ha indicato tre priorità: inclusività, sicurezza e sostenibilità. Tra gli obiettivi, la costruzione di una città più attenta alle fragilità sociali, capace di garantire sicurezza diffusa e orientata alla transizione ecologica, con interventi concreti come la piantumazione di mille alberi l’anno per contrastare il cambiamento climatico.

La coalizione può contare attualmente su sette liste, ma resta aperta a ulteriori adesioni. Legnini ha sottolineato il clima di consenso e fiducia raccolto sul territorio dopo anni di incarichi istituzionali in diverse regioni italiane.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle criticità della città. Tra queste, il dissesto finanziario, che l’obiettivo è superare entro il 2027, avviando successivamente una riduzione della pressione fiscale. Sul fronte ambientale e territoriale, il candidato ha evidenziato la necessità di affrontare l’emergenza idrogeologica, con piani straordinari di messa in sicurezza e interventi per garantire abitazioni alle famiglie colpite.

Infine, tra le priorità programmatiche figura anche il rafforzamento della macchina amministrativa, segnata dal calo degli organici, attraverso una riorganizzazione strutturale del Comune. Una sfida complessa, che segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale nel capoluogo teatino.