Ponte del 2 giugno, caldo e temporali: l’Italia rischia un weekend diviso

Anticiclone protagonista nella settimana, ma dal Nord potrebbero arrivare correnti più umide: sole diffuso, caldo intenso e rovesci localmente forti su Alpi e pianure settentrionali.

La nuova settimana si apre con l’anticiclone in deciso rinforzo sull’Italia e su buona parte dell’Europa. Il risultato sarà una fase di tempo stabile, con ampi spazi soleggiati e temperature in ulteriore aumento. Il caldo si farà sentire soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove i valori potranno assumere caratteristiche quasi estive, specie nelle ore centrali della giornata.

Il quadro, però, non resterà completamente uniforme. Tra mercoledì e giovedì alcune infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti settentrionali potranno favorire lo sviluppo di temporali pomeridiani, in particolare lungo i rilievi alpini e appenninici. Si tratterà di fenomeni localizzati, ma in alcuni casi potranno risultare intensi, con rovesci improvvisi, raffiche di vento e possibili grandinate.

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione dovrebbe tornare a guadagnare terreno, riportando condizioni più stabili su gran parte del Paese. Il prossimo weekend, l’ultimo di maggio, potrebbe quindi trascorrere con prevalenza di sole e clima caldo, pur senza escludere qualche temporale di calore nelle aree montuose, destinato ad attenuarsi in serata.

La situazione potrebbe cambiare nuovamente durante il ponte del 2 giugno. Secondo le tendenze più aggiornate, l’anticiclone potrebbe indebolirsi parzialmente, lasciando spazio a correnti occidentali più umide e instabili. In questo scenario, il Nord Italia sarebbe l’area più esposta a un peggioramento, con temporali non solo sulle Alpi, ma anche su parte delle pianure e lungo le regioni dell’alto Tirreno.

Più stabile, almeno in una prima fase, il tempo al Centro-Sud, dove il caldo dovrebbe restare protagonista con temperature sopra la media stagionale. Anche qui, tuttavia, non si possono escludere episodi instabili nelle zone interne e appenniniche.

La previsione resta ancora soggetta ad aggiornamenti: il ponte festivo è a distanza di diversi giorni e i modelli potranno modificare intensità e distribuzione dei fenomeni. La tendenza più probabile, al momento, è quella di un’Italia divisa tra caldo estivo, sole prevalente e un rischio crescente di temporali al Nord.