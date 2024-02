Licenze Sospese e Multe per Gravi Irregolarità negli Esercizi Pubblici nel Vastese

Una serie di controlli amministrativi condotti dalla polizia nel Vastese ha portato alla sospensione delle licenze e all'imposizione di multe a un centro scommesse, un bar e un night club. Queste azioni sono il risultato di un'operazione coordinata dalla questura di Chieti, che ha inflitto sanzioni per un totale di circa 50.000 euro.

Gli agenti della Squadra amministrativa, insieme al personale dei Commissariati di Lanciano e Vasto, dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara e del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl, hanno individuato gravi irregolarità amministrative presso questi esercizi pubblici.

Un centro scommesse è stato sanzionato per aver permesso a un minore di giocare alle slot machine, per la somministrazione di bevande senza l'autorizzazione prescritta e per aver aperto un ingresso non visibile dalla pubblica via, ostacolando così la sorveglianza dell'esercizio. La licenza è stata sospesa per 15 giorni e sono state comminate multe.

Anche un noto bar nel Vastese, dotato di licenza per la raccolta di scommesse, è stato multato dopo che due minori sono stati trovati all'interno delle sale di gioco.

Infine, un noto night club della provincia è stato oggetto di sanzioni pecuniarie e sospensione immediata dell'attività a causa di gravi violazioni del Testo unico sulla Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. I controlli hanno rivelato che molte delle lavoratrici del locale operavano in nero e che il titolare non aveva redatto il documento di valutazione dei rischi, un'omissione considerata grave data la sua importanza nella prevenzione di incidenti sul lavoro e malattie professionali.