Lite Scoppia in un Locale di Montesilvano: Furto di Bottiglie di Vino e Fuga Spericolata

Una serata in un locale di Montesilvano ha preso una piega inaspettata quando un uomo, con un passato di tensioni lavorative, è tornato nel luogo dove aveva precedentemente lavorato e ha scatenato una disputa con un ex collega. La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione.

Con la tensione in aumento e altri dipendenti che cercavano di separarli, l'uomo si è diretto verso l'uscita del locale, afferrando alcune bottiglie di vino lungo il suo cammino. Sfruttando la distrazione, ha deciso di fuggire con la refurtiva. Tuttavia, l'ex collega con cui aveva avuto l'alterco non si è dato per vinto e ha iniziato a inseguirlo, cercando di fermarlo. In un tentativo disperato di evitare l'arresto, l'uomo ha lanciato le bottiglie rubate verso il suo inseguitore.

Fortunatamente, il destino ha voluto che una pattuglia della questura di Pescara fosse nelle vicinanze in quel momento. I poliziotti sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare l'uomo in fuga e ad evitare ulteriori scontri. L'individuo, un 44enne residente nella zona, è stato accusato di rapina impropria e successivamente arrestato dalla polizia.

Questa vicenda sottolinea l'importanza di mantenere la calma e risolvere i conflitti in modo pacifico, evitando comportamenti che possano sfociare in atti criminali. La prontezza dell'intervento delle forze dell'ordine ha contribuito a riportare la situazione sotto controllo e a garantire la sicurezza di tutti i presenti.