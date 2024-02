Lite familiare a Dueville: Ragazzo di 22 anni accoltellato, è grave

Una lite domestica ha avuto un epilogo tragico nella tranquilla cittadina di Dueville, in provincia di Vicenza, dove un giovane di 22 anni è stato accoltellato all'interno della propria abitazione, in via 2 Giugno. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in condizioni gravi.

Secondo le prime informazioni diffuse dai carabinieri, l'aggressione è avvenuta questa mattina nella residenza del giovane, dove vive con la madre e la sorella maggiore. Nessun membro della famiglia è al momento considerato sospettato per il tentato omicidio; gli inquirenti stanno invece concentrando le indagini su una quarta persona che si trovava nell'abitazione al momento dell'attacco, la cui identità e relazione con la vittima sono ancora oggetto di approfondimento.

Il giovane è stato colpito con almeno tre fendenti, uno dei quali all'addome, e ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale. Nonostante le gravi ferite riportate, il suo stato di salute non sarebbe al momento considerato critico.

La vice sindaca di Dueville, Elena Lionzo, ha espresso il cordoglio della comunità per l'accaduto, descrivendo la famiglia coinvolta come conosciuta e segnata da fragilità. "Ci auguriamo che il giovane coinvolto si riprenda al più presto", ha dichiarato.