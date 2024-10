Lite fuori da discoteca degenera: donna aggredita brutalmente con bottiglia

Violenta rissa nel parcheggio di un locale a Lanciano: colpita ripetutamente al volto con una bottiglia.

Domenica notte si è verificata un’altra grave aggressione a Lanciano, nei pressi di un locale in via Per Treglio. Una donna di 37 anni, originaria della Repubblica Dominicana, è stata violentemente aggredita con una bottiglia di vetro in testa e sul volto, finendo in ospedale con gravi ferite. L'episodio, che si aggiunge a una serie di eventi simili avvenuti negli ultimi mesi, è al centro delle indagini della polizia, coordinate dal commissario capo Dario Ricciardelli. Gli agenti sono intervenuti solo dopo che la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti.

L’aggressione risale a poco dopo le 5 del mattino, ma la 37enne è giunta in ospedale alle 6, con una ferita lacero-contusa sul volto, causata dai colpi ricevuti. La vittima aveva trascorso la serata presso il disco club Poker, locale noto in città e frequentato da numerosi connazionali della donna. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata all'interno della discoteca, per poi degenerare all’esterno, nel parcheggio, dove è avvenuta la violenza.

Le indagini ipotizzano che la donna possa essere intervenuta per cercare di fermare un alterco tra un uomo e una donna, ma la situazione è rapidamente sfuggita di mano, degenerando in una rissa. Coinvolte altre persone della stessa comitiva di dominicani, la situazione si è fatta incontrollabile, con oggetti lanciati e il successivo fuggi fuggi generale. La 37enne, nel tentativo di allontanarsi, è stata colpita alle spalle con una bottiglia, che le ha procurato i primi danni. Nonostante il tentativo di mettersi al riparo all'interno della propria auto, l'aggressore ha forzato la portiera e ha continuato a colpirla, rompendo anche il lunotto posteriore del veicolo.

Dopo l'accaduto, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e portata d'urgenza all'ospedale Renzetti. Nonostante le ferite gravi, non sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine: la polizia è intervenuta solo successivamente, una volta informata del ricovero della donna.

Le prime ipotesi sul movente dell'aggressione parlano di una possibile questione di gelosia o vecchi rancori mai risolti. Tuttavia, gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per chiarire meglio le dinamiche e risalire a tutti i responsabili coinvolti nella rissa.

L’episodio rappresenta l’ennesima violenza in città, sollevando preoccupazioni per la crescente insicurezza nelle zone frequentate dai giovani e spingendo le autorità a intensificare i controlli nei pressi dei locali notturni.