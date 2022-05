Lite in chiesa, 77enne accoltella il parroco del paese

Il parroco di Trasacco (L'Aquila), don Francesco Grassi, è stato aggredito e accoltellato, al volto e alla gola, nella chiesa di Santi Cesidio e Rufino Martiri nel paese della Marsica. L'aggressione sarebbe avvenuta a ridosso dell'altare, a seguito di una lite legata a questioni relative a una confraternita religiosa di cui fa parte l'aggressore, un 77enne del posto, che è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio Il sacerdote è stato trasportato a mezzo 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano Non è ferito in maniera grave.

Secondo indiscrezioni, l'aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una riunione nella chiesa Santi Cesidio e Rufino Martiri, l'anziano ex priore avrebbe avuto un acceso confronto con il sacerdote per le rielezioni ai vertici della Confraternita. Al culmine della discussione il parroco è stato colpito.

Il 77enne sarebbe poi fuggito, ma è stato subito rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Le indagini sono affidate ai carabinieri e sono coordinate dal procuratore Maurizio Maria, del tribunale di Avezzano.