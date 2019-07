Lite per parcheggio finisce con la morte di un 56enne, è caccia a giovane fuggito con Suv chiaro

Un uomo di 56 anni è morto al culmine di una lite scoppiata per un parcheggio, a Pescara. I carabinieri sono a caccia dell'aggressore, un giovane, fuggito a bordo di un Suv di colore chiaro. Sul posto dopo l'allarme sono intervenuti gli uomini del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Si tratterebbe di omicidio preterintenzionale. La scena è stata filmata.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe stata causata da un problema di viabilità. I due automobilisti prima si sono lanciati alcuni improperi dalle auto, poi, dopo essere scesi dalle vetture, hanno continuato la lite finché il 56enne non è stato colpito più volte con dei pugni.

L'uomo è caduto per terra, ha battuto la testa e non si è più rialzato.