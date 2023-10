Litigio Coniugale Fatale: 42enne Arrestato a Campomarino per Violenza contro la Ex e i Carabinieri

Una violenta lite domestica tra un 42enne della provincia di Chieti e la sua ex compagna ha avuto un esito nefasto quando, all'arrivo dei Carabinieri, l'uomo ha sfogato la sua rabbia lanciando oggetti contro di loro e spingendo un militare al punto da farlo cadere. L'episodio è avvenuto nel comune di Campomarino, nella provincia di Campobasso, e ha portato all'immediato arresto del protagonista in flagranza di reato.

Il tribunale di Larino, durante l'udienza di convalida, ha ratificato il provvedimento di arresto e formulato gravi accuse nei confronti del 42enne, che ora deve rispondere delle accuse di violenza, resistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale. Il susseguente provvedimento dispone il divieto di dimora nel Comune di Campomarino, un'azione mirata a garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione di ulteriori episodi di violenza.

L'incidente mette in luce l'importanza di affrontare i conflitti domestici in modo pacifico e responsabile, sottolineando anche il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nel preservare la sicurezza e l'ordine pubblico. La comunità di Campomarino ora dovrà fare i conti con le conseguenze di questa drammatica disputa, mentre il 42enne affronterà le conseguenze legali delle sue azioni in tribunale.