Lo Scandalo dei Lavori in Piazza Duomo, Nessuna Certezza nel Fine Lavori e Nei Ristori ai Commercian

Il consigliere Paolo Romano ha sollevato oggi importanti questioni riguardanti i lavori in corso per la ristrutturazione di Piazza Duomo, emerse grazie a un'interrogazione in Consiglio comunale. Le dichiarazioni di Romano mettono in luce una serie di problematiche che evidenziano l'incertezza e la mancanza di chiarezza sull'andamento dei lavori.

Ritardi e Penali: La Situazione Attuale

Romano ha denunciato che l'amministrazione comunale non ha informazioni precise sul termine dei lavori, poiché la ditta esecutrice non ha fornito il cronoprogramma aggiornato, nonostante fosse stato richiesto. Inoltre, le motivazioni delle due proroghe già concesse non sono chiare e non sembrano essere conformi alle disposizioni del codice degli appalti. L'esecutrice dei lavori è attualmente inadempiente, con una penale di 4.489 euro al giorno dal 19 giugno 2024, che ha accumulato circa 180.000 euro. Questo importo rischia di raggiungere il 20% dell'importo del contratto, una soglia che potrebbe portare alla risoluzione del contratto stesso e generare ulteriori contenziosi e ritardi.

Problemi di Viabilità e Sicurezza

Il consigliere ha inoltre criticato la mancanza di chiarezza riguardo alla futura viabilità della piazza. Non è chiaro se la parte sinistra della piazza, guardando il Duomo, tornerà carrabile, e il vicesindaco non ha fornito risposte soddisfacenti alle preoccupazioni sollevate riguardo al transito di navette, taxi, mezzi di soccorso e pubblica sicurezza. Inoltre, non è stato confermato se sarà ancora possibile accedere alla chiesa delle Anime Sante per celebrazioni di matrimoni e funerali.

Ristori ai Commercianti: La Responsabilità della Regione

Infine, il vicesindaco ha minimizzato le preoccupazioni sui ristori ai commercianti, affermando che tali questioni sono di competenza della Regione. Questo ha sollevato dubbi sulla gestione degli adempimenti previsti dalla legge regionale 32/2019 e sul coordinamento tra le istituzioni.

Conclusioni

Romano ha concluso che la proroga della nuova viabilità fino a settembre rappresenta un ennesimo segnale di incompetenza amministrativa. La chiusura prolungata delle attività commerciali rischia di aggravare ulteriormente i problemi della città e dei suoi cittadini.