Lo Sport ed i suoi Valori che Generano Inclusione e Aggregazione.

“Lo sport e i suoi valori. Crescere nell’integrazione e nel rispetto” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 9 febbraio 2024 dalle 17:30 presso la sede del Comitato Elettorale di Roberto Santangelo, in via Giovanni di Vincenzo, 2 all’Aquila.

Un evento organizzato per confrontarsi sull’importanza dello sport nel contesto sociale, inteso particolarmente nell’ambito formativo, con l’aiuto delle istituzioni regionali e comunali, delle federazioni sportive e delle associazioni che fanno dell’inclusione e dell’integrazione il cuore della propria attività.

Saranno presenti il Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo, Roberto Santangelo; l’Assessore comunale alle Politiche Sociali, educative e scolastiche Manuela Tursini; la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza Maria Concetta Falivene; il Presidente Special Olympics Team L'Aquila Guido Grecchi; il Presidente Comitato Regionale Abruzzo FIR Marco Molina; la Responsabile Calcio femminile LND Abruzzo Laura Tinari. Modera l’incontro la giornalista Eleonora Falci.

“Lo sport è capace di generare inclusione, aggregazione e partecipazione e riveste un ruolo sociale fondamentale per la formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico- emozionale. – dichiara Roberto Santangelo - È quindi importante promuovere i valori veicolati dallo sport, perché insegnano a gestire il proprio carattere, a rispettare l’impegno preso e i tempi richiesti.”