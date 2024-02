Lo Strano Caso dell'Ora Legale che Coincide con...

Si avvicina il momento del cambio dell'ora legale, e quest'anno ci sarà una particolarità da tenere presente. Il 31 marzo, precisamente alle ore 2:00 di domenica, dovremo spostare in avanti di un'ora le lancette dell'orologio. Questo significa dormire un'ora in meno, passando direttamente alle ore 3:00. Una modifica che porterà più luce nelle serate e meno al mattino. In un'occasione insolita, il passaggio all'ora legale coinciderà con la Pasqua.

La finalità dell'ora legale è quella di generare un risparmio energetico grazie a un minore utilizzo dell'illuminazione elettrica. Sebbene non possa estendere le ore di luce disponibili, favorisce un maggior sfruttamento delle ore di luce solitamente "sprecate" a causa delle abitudini orarie. In Italia, in sei anni di applicazione, sono stati risparmiati circa 6 miliardi di Kilowattora, corrispondenti al fabbisogno annuo medio di circa un milione di famiglie, con un risparmio economico di quasi 900 milioni di euro. Tuttavia, va notato che l'incremento delle ore di tempo libero diurno può portare a un aumento del consumo di carburante, specialmente nelle ore serali.

Il cambiamento d'ora può avere effetti sul nostro organismo, soprattutto nei primi giorni. Alcune persone lamentano disturbi legati all'alterazione del ciclo sonno-veglia, simili a quelli sperimentati durante il jet lag. Tuttavia, essendo il cambiamento di un solo ora, molti non avvertono alcun disturbo significativo, anche se possono manifestarsi insonnia, stanchezza e irritabilità.

Il neurologo Gioacchino Mennuni del Complesso Integrato Columbus-Università Cattolica di Roma suggerisce di mantenere l'orario di sveglia il più possibile stabile e di limitare il consumo di cibo e alcolici la sera, per agevolare l'adattamento all'ora legale. In genere, l'organismo si adatta facilmente a questa variazione oraria minima entro 2-3 giorni, a meno di patologie o condizioni particolari.