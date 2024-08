Lo sport come ponte tra culture: L'Aquila nel cuore di un podista emigrato

In un'epoca in cui lo sport diventa sempre più un veicolo di valori positivi e di unione tra le persone, emerge una storia che intreccia passione sportiva, amore per le proprie radici e impegno sociale. Massimo Ianni, aquilano d'origine ma trapiantato in Puglia, membro dell'ASD Foggia Running, ha realizzato un emozionante vlog turistico del centro storico dell'Aquila durante una sessione di corsa, portando gli spettatori in un viaggio attraverso la rinascita e la bellezza della città.

Il vlog è nato come estensione naturale dello spirito di "Run for", un evento podistico di cui Ianni è tra gli organizzatori, che si è affermato come molto più di una semplice gara. Con 1500 iscritti nell'ultima edizione, Run for si è distinta per il suo impegno nell'inclusione sociale e nella lotta all'illegalità, sostenendo attivamente l'associazione "CerBelli", impegnata nell'empowerment delle persone neurodivergenti.

"Run for è solo il mezzo attraverso il quale il messaggio aquilano si trasmette, amplificato dalla potenza dello sport," afferma Massimo Ianni. "In fondo, tutti nella vita corriamo per qualcosa, sia in senso figurativo che non."

Il filmato, disponibile su YouTube, non si limita a mostrare L'Aquila, ma si estende oltre i confini regionali, portando agli occhi di un vasto pubblico la resilienza e la tenacia di una comunità che si riflette in ogni angolo della città ricostruita. Le immagini documentano lo stato dell'arte dei lavori di ricostruzione e la bellezza del contesto artistico-culturale aquilano.

Run for, evento autofinanziato con il sostegno di sponsor come Hera, Barilla, Decathlon e Olio Clemente, si prepara già alla sua prossima edizione, prevista per la seconda metà di maggio 2025.

Sarà nuovamente una gara nazionale aperta a tutti i cittadini italiani. "Il messaggio che vogliamo diffondere è di speranza e di condivisione," continua Ianni. "Puntiamo a unire le forze di tutti per un 'ben d'essere' comune, mostrando una città che sta rinascendo con determinazione."

