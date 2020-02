Lotta allo spaccio di stupefacenti, due giovani arrestati dai carabinieri di Pescara

Lotta alla diffusione e spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara, hanno tratto in arresto C.E. classe 1999 e deferito in stato di libertà il suo coinquilino, poiché trovati in possesso, il primo di circa 300 grammi di “marijuana” e della somma in contanti di € 1.500, il secondo di ulteriori g. 9 di cocaina, 5 di “marijuana” e 3 flaconi di metadone.

I due, intercettati a bordo della loro autovettura in compagnia delle rispettive compagne, riuscivano dapprima a dileguarsi venendo infine intercettati in Via Alessandro Volta.

Il nervosismo evidenziato e la mancanza di una plausibile spiegazione alle manovre diversive poste in essere hanno indotto i militari ad eseguire una perquisizione poi estesa all’abitazione nel corso della quale veniva rinvenuto il materiale elencato.

L’arrestato è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.