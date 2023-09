Luciano D'Amico Candidato di "Abruzzo Insieme" alle Regionali del 2024

Nel corso di un incontro tenutosi oggi a Pescara, le forze riunite sotto il nome di 'Abruzzo Insieme' hanno ufficialmente designato Luciano D'Amico come il loro candidato alla guida della Regione Abruzzo in vista delle elezioni regionali del 2024.

Il mandato assegnato a D'Amico è chiaro: egli è chiamato a espandere ulteriormente l'ambito dell'alleanza, lanciando un processo di coinvolgimento e mobilitazione dei territori, delle forze sociali ed economiche, delle amministratrici e degli amministratori locali, e delle comunità residenti in ogni angolo della regione. L'obiettivo è completare il lavoro programmatico già avviato in modo fruttuoso dalle forze civiche e politiche nei mesi precedenti.

Una nota emessa dalle forze riunite ha enfatizzato la necessità di una nuova era per l'Abruzzo, una fase che valorizzi le notevoli risorse della regione e la riporti sulla strada del progresso dopo cinque anni contrassegnati dai fallimenti del governo di destra.

La dichiarazione prosegue sottolineando l'importanza della riscossa per l'Abruzzo e la convinzione che la candidatura di Luciano D'Amico rappresenti la scelta più forte e unitaria per guidare la lotta contro il cattivo governo attuale e ottenere la vittoria nelle prossime elezioni regionali. Da domani, tutti saranno al lavoro al fianco di Luciano D'Amico per realizzare questo obiettivo comune.