Lungomare Nord: Giovane Fermato con Hashish nel Borsello e Droga in Casa

Operazione della Volante porta alla luce un giro di droga, due arresti

Durante un controllo di routine sul lungomare nord, gli agenti della Volante hanno arrestato un 21enne trovato in possesso di un etto di hashish nel borsello. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha rivelato ulteriori sostanze stupefacenti e quasi mille euro in contanti.

Dettagli dell'Operazione

La mattina del 3 giugno, durante un pattugliamento, gli agenti hanno notato un gruppo di ragazzi con un atteggiamento sospetto. Alla vista della polizia, i giovani hanno tentato di fuggire. Dopo un inseguimento, uno di loro, un 21enne, è stato bloccato e perquisito: nel suo borsello, gli agenti hanno trovato un panetto di hashish di circa 100 grammi.

Scoperta in Abitazione

La perquisizione si è estesa all'abitazione del giovane a Montesilvano, dove è emerso un ulteriore giro di spaccio. In particolare, nella stanza di un 29enne convivente, gli agenti hanno scoperto quattro panetti di hashish nascosti dietro un piccolo quadro appeso alla parete. Oltre alla droga, sono stati trovati materiale per il confezionamento delle dosi e 860 euro in contanti.

Risultati dell'Operazione

Grazie all'intervento della Volante, sono stati sequestrati significativi quantitativi di sostanze stupefacenti e fermato un canale di spaccio attivo nella zona. I due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio, con l'indagine che prosegue per identificare ulteriori coinvolti.