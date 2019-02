Lutto a L'Aquila per la morte del Maestro Dante Sorrentino

Questa mattina, alle prime luci del giorno, il “Maestro” Dante Sorrentino non è più con noi. Sull’onda delle tante note che ha scritto e suonato si è incamminato sul luminoso pentagramma alla ricerca della pace eterna. Classe 1930 ha composto e suonato musica di ogni genere, suonando con diversi strumenti. Ha insegnato musica a molte generazioni di giovani e ragazzi che sono rimasti legati a Dante, non soltanto per le sue doti didattiche, ma, anche e soprattutto, per la sua squisita indole di Maestro di Vita.

Carattere mite, umano, socievole, tranquillo, dotato anche di uno spirito ironico sereno, critico e penetrante. Ha lavorato, con apprezzamento, presso la Biblioteca Provinciale dell’Aquila, dove i ragazzi si recavano per studi e ricerche, ma anche per parlare di musica con il Maestro Dante Sorrentino. Ha diretto con successo e per diversi anni il Coro delle Armonie d’Argento. Su questa denominazione spesso ironizzava, dicendo che i coristi non erano delle voci bianche, ma di bianco avevano soltanto i capelli, meglio ancora d’argento.

Lascia la moglie Giuseppina Alleva, i figli Francesco e Edoardo e tanti amati nipoti

Gli amici, i musicisti, i coristi, i conoscenti e tutti gli aquilani esprimono alla famiglia del Maestro Sorrentino le più sentite condoglianze.

Il rito funebre si terrà presso la Chiesa San Pio X, alle ore 11.30 ,di giovedì 7 febbraio 2019.