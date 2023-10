Lutto a Pineto per la Morte Improvvisa della Psicologa Elisabetta Francesca Di Marco a 48 anni

Pineto è in lutto a seguito della tragica scomparsa della stimata psicologa Elisabetta Francesca Di Marco, deceduta all'età di 48 anni a causa di un malore improvviso. La drammatica vicenda si è verificata nella notte tra martedì e mercoledì, quando la professionista è stata colta da un malessere nella sua abitazione.

Elisabetta Di Marco, madre di un bambino, era una figura molto conosciuta e rispettata nella comunità di Pineto. La sua carriera professionale è stata caratterizzata da un costante percorso di crescita, culminato con il suo incarico come dirigente psicologa psicoterapeuta presso l'azienda sanitaria territoriale Asur Marche Area Vasta 3, in cui è entrata nel 2020. In precedenza, aveva offerto i suoi servizi professionali presso la rinomata Casa di Cura Villa Serena a Città Sant’Angelo.

La sua prematura scomparsa lascia nel dolore il compagno Riccardo, il figlio Francesco e il padre Mario. Elisabetta Di Marco era una persona di straordinaria sensibilità, profondamente impegnata nel settore sociale e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Gli affezionati alunni e i colleghi di lavoro la ricorderanno per la sua dedizione e il suo spirito altruista.

Le sue parole, condivise su Facebook nel febbraio 2020, risultano ora ancor più significative: «Siamo tutti di passaggio su questa terra. Il futuro è dei bambini. Ciò che resta di noi è quello che di profondo lasciamo nelle esperienze e nel ricordo degli altri.»

I social media si sono riempiti di messaggi di cordoglio in onore della defunta, e molte persone hanno reso omaggio a Elisabetta Di Marco durante la camera ardente allestita presso l'obitorio dell'ospedale di Atri nel pomeriggio di ieri.

I funerali della psicologa si terranno domani alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di San Francesco a Pineto. La sua perdita rappresenta una grave perdita per la comunità pinetese.