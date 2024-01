Lutto nel Foro di Avezzano: Addio all'Avvocato Antonio Di Mizio, Esperto in Diritto Amministrativo

La comunità legale di Avezzano piange la perdita dell'avvocato Antonio Di Mizio, figura di spicco specializzata in diritto amministrativo, scomparso ieri pomeriggio all'età di 71 anni a causa di problemi di salute. Oltre ad essere un professionista rinomato, Di Mizio ha anche ricoperto il ruolo di consigliere nell'Ordine Forense di Avezzano, dove era molto rispettato.

Con oltre 40 anni di esperienza nella pratica legale, l'avvocato Di Mizio aveva costruito una carriera di successo, guadagnandosi la stima dei suoi colleghi e dei clienti. La sua presenza era significativa nel Foro, e la sua elezione a consigliere nel consiglio dell'Ordine forense di Avezzano è stata confermata anche l'anno scorso.

Il suo studio legale, situato nel centro della città presso il palazzo Orso Marso di via Monsignor Bagnoli, era un punto di riferimento per coloro che cercavano assistenza legale competente. La notizia della sua morte ha gettato un'ombra di tristezza su Avezzano, una città che perde non solo un avvocato stimato ma anche un uomo distinto e riservato, con un apprezzabile senso dell'umorismo che condivideva con gli amici più intimi.

Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Avezzano, Roberto Di Pietro, ha espresso il dolore della comunità legale locale, definendo Di Mizio "un collega valoroso che ha sempre svolto la professione in maniera esemplare". La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il Foro.

I funerali dell'avvocato Antonio Di Mizio saranno celebrati domani alle 15 nella cattedrale di Avezzano. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Rossi di via Nuova. Lascia la moglie Anna Maria Del Principe, dipendente della Banca Monte Paschi.