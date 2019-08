Lutto nel giornalismo abruzzese, è morta la collega Simona Petaccia

E’ morta durante la scorsa notte, nell’ospedale di Chieti, dove era ricoverata da diverso tempo Simona Petaccia.

Simona era giornalista dal 1999 ericopriva la carica di presidente della onluns Diritti Diretti, che si occupa di comunicazione relativa al turismo accessibile.

Simona era molto conosciuta in Abruzzo e fuori dai confini regionali. Era laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere. Specializzata in Comunicazione e Uffici Stampa, aveva collaborato con diverse testate giornalistiche e svolto attività di responsabile dell’Ufficio stampa per numerose imprese pubbliche e private, associazioni, organizzazioni e privati cittadini.



Donna molto forte, durante la sua attività aveva ricevuto numerosi premi, tra i quali quello conferitole lo scorso anno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, destinato a giornalisti e comunicatori “che superano le barriere”.