Lutto nell'Istituto Industriale Enrico Mattei: Commosso Tributo a Martina Mancini

Una profonda tristezza avvolge l'Istituto Industriale Enrico Mattei di Vasto, mentre piange la perdita di Martina e offre il suo sostegno a Samuele, il giovane che ha perso suo padre nell'incidente. Martina Mancini, 15 anni, studentessa dell'Istituto, è stata vittima di un tragico incidente stradale sulla Statale 16, insieme ad altre due vittime e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni ospedaliere.

Nino Fuiano, dirigente scolastico, ha espresso il dolore profondo di tutto il corpo docente e degli studenti dell'Istituto attraverso un messaggio toccante sui social media. Inoltre, ha manifestato solidarietà a Samuele, il cui padre, Dante Carpi, è anch'esso deceduto nell'incidente, mentre miracolosamente il ragazzo è rimasto illeso.

Ecco le parole commosse con cui l'Istituto Enrico Mattei commemora la sua Martina:

"La nostra comunità è avvolta dal dolore. Martina, la nostra Martina, ci ha lasciato in seguito a un tragico incidente. E il figlio di un nostro alunno, Samuele, ha perso suo padre. È difficile da accettare come eventi del genere possano accadere, come a soli 15 anni la vita possa essere spezzata e si possa perdere un genitore. In qualità di preside di una comunità di ragazzi e ragazze che lottano ogni giorno per costruire speranze e progetti, sento il dovere di testimoniare la vita, fatta di gioie ma anche di dolori. Sento il bisogno di testimoniare una speranza che non deve mai spegnersi. Martina rimarrà per sempre una di noi. Per coloro che credono, Martina sarà nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Il nostro abbraccio va alla famiglia, ai genitori. Saremo sempre vicini ai nostri ragazzi. Il preside, i docenti e tutta la comunità dell'Istituto Enrico Mattei."