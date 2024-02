Lutto nella Comunità dell'Arrampicata: Addio a Katia Salvi, Icona dello Sport

La città piange la scomparsa di Katia Salvi, nota come Colomba, un'icona dell'arrampicata sportiva locale. Alla giovane età di 58 anni, dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia, ha ceduto il suo ultimo respiro lasciando un vuoto nelle comunità sportive e oltre.

La sua memoria sarà per sempre legata a un gesto di generosità estrema: il dono delle sue cornee. Grazie al suo nobile atto, altri avranno l'opportunità di vedere il mondo con occhi nuovi. La decisione di donare è stata presa da Katia stessa, un gesto d'amore che continuerà a brillare attraverso gli occhi di coloro che riceveranno il suo dono.

I funerali di Katia Salvi, celebrati con commozione e partecipazione dalla comunità locale, sono stati occasione di commiato e ricordo per un'icona tanto amata. Amici, familiari e membri della comunità sportiva si sono riuniti per darle l'ultimo saluto. Tra coloro che le sopravvivono ci sono i figli Flavio e Alessandro Cantalini, quest'ultimo noto giovane attore il cui talento ha già brillato sul palcoscenico teatrale e cinematografico. Katia sarà ricordata non solo come madre amorevole, ma anche come pioniera dell'arrampicata sportiva in Abruzzo, un'attività che ha amato e praticato fino all'ultimo.

In queste ore di lutto, numerosi sono i messaggi di cordoglio che giungono alla famiglia, in particolare alla madre Anna, al padre Sergio e al fratello Giampiero. La sua perdita lascia un vuoto nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di essere toccati dalla sua gentilezza e determinazione.