Lutto per Madre e Figlia Travolte da un Treno

Montesilvano è in lutto dopo la tragica morte di una donna e una bambina, presumibilmente madre e figlia, investite da un treno presso la stazione ferroviaria. Il sindaco Ottavio De Martinis ha comunicato la proclamazione del lutto cittadino per sabato 14 giugno attraverso i suoi canali social.

"La triste e sconvolgente notizia dell'incidente verificatosi nel pomeriggio presso la stazione di Montesilvano, dove hanno perso tragicamente la vita una donna e una bambina, ci hanno indotto ad annullare i festeggiamenti previsti per la giornata di domani, 14 giugno," ha dichiarato De Martinis. "In segno di profondo cordoglio, proclameremo il lutto cittadino per esprimere sentita partecipazione al dolore dei familiari e dei conoscenti delle vittime."