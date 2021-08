Lutto per la tragica scomparsa dell'artista Raùl Eduardo Rodrìguez

Uomo, artista, amico, Raùl Eduardo Rodrìguez è venuto a mancare ieri pomeriggio per un tragico incidente avvenuto in quello che ormai era il suo spazio espositivo preferito, il giardino della sua casa di Lucoli (Aq).

L'artista ha da sempre avuto una sensibilità spiccata che si sintonizzava sempre con il più debole e cercava di trasferire quelle sensazioni nel suo pubblico grazie alle poderose (o a volte semplicissime) installazioni che puntualmente trovavano il modo di far discutere e di portare a galla le idiosincrasie dell'animo umano.

Impegnato per anni in progetti ambiziosi ha anche collaborato, come scenografo, con i più importanti teatri stabili italiani, come il nostro TSA, ha costruito parchi gioco, ha collaborato con chi scrive a numerosissimi progetti di installazioni multimediali e a una serie di documentari in giro per il mondo.

Di poche parole Raùl era l'amico che c'era sempre, l'amico che trovava sempre il modo di dare una mano, silenzioso, senza giudicare, senza chiedere nulla in cambio.

Non era perfetto (ma chi lo è?) e neanche avrebbe voluto che lo scrivessi, ma riusciva in qualche modo a tirar fuori il meglio da quelli che lo hanno conosciuto o semplicemente da chi ha avuto il privilegio di conosce la sua arte.

Un abbraccio forte ad Antonietta, compagna di vita, ed all'anziano padre Rogelio che Raùl accudiva come un figlio amorevole.

Buon viaggio

L.

ps. Hai visto che questa volta ho messo gli accenti giusti? Spero tu possa vederlo.